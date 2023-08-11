Аналитик объяснил снижение продаж смартфонов и компьютеров во всем мире

Падение спроса на смартфоны, компьютеры и планшеты — это общемировой тренд, рассказал «Известиям» 11 августа руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард. На это повлияли высокая инфляция в странах, перенасыщенность рынка и жесткая денежно-кредитная политика центробанков, отметил он.

По словам эксперта, о снижении спроса на гаджеты свидетельствует корпоративная отчетность крупных технологических компаний за II квартал и первое полугодие 2023 и секторальная статистика.

«Глобальные продажи смартфонов снизились на 8% в годовом исчислении и на 5% в квартальном исчислении во II квартале 2023 года по данным Counterpoint Research. И такая динамика прослеживается восьмой квартал подряд. Во всех регионах мира наблюдалось сокращение продаж, но самый большой спад пришелся на США, Западную Европу и Японию. В этих регионах было зафиксировано двузначное годовое снижение. Рынки в Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Африке сократились не так значительно», — обратил внимание эксперт.

Говоря о корпоративной отчетности, он уточнил, что Apple заявило о падении продаж третий финансовый квартал подряд.

«Такой длительный цикл спада для одной из самых дорогих компаний мира является крупнейшим за десятилетие. Несмотря на это, корпорация планирует поставить на рынок около 85 млн единиц iPhone 15 — новой модели, которая будет презентована только в сентябре 2023 года. Цифра сопоставима с тем, что было в прошлом году. Apple делает ставку на нетрадиционные для нее рынки (в частности, индийский) и глобальный тренд на товары класса премиум: рост спроса на телефоны, продающиеся по цене $600 и выше. Это единственный растущий сегмент», — сказал Мейнхард.

Относительно стабильное состояние этой компании контрастирует с борьбой нескольких конкурирующих производителей смартфонов, которые производят устройства с операционной системой Android, добавил эксперт. Так, по его словам, наибольшие проблемы наблюдаются у Xiaomi и Vivo, в то время как Samsung лидировал во II квартале 2023 года со значительным спросом на серию Galaxy A во всем мире.

«Причиной такого потребительского поведения (снижения спроса. — Ред.) во всем мире, на мой взгляд, является экономическая ситуация: высокая инфляция во многих странах, которая сказывается на ценах, перенасыщенность рынка, а также жесткая денежно-кредитная политика центробанков, которая делает кредиты на технику невостребованными», — подчеркнул аналитик.

В России же к этому набору добавляется еще и валютный курс, который может сказаться на новых поставках, считает он.

«Я не уверен, что с учетом геополитической и экономической ситуации РФ коснется глобальный тренд на премиумизацию. Думаю, с новыми поставками снижение спроса будет наблюдаться по всем фронтам», — заключил Мейнхард.

Накануне сообщалось, что, как рассказали «Известиям» участники рынка гаджетов, в РФ за год более чем на 20% сократился спрос на дорогие смартфоны известных мировых брендов. Помимо прекращения официальных поставок Apple и Samsung в РФ, эксперты видят причину в недоверии покупателей к технике из недружественных стран.