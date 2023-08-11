Восточный участок МСД соединят с трассой М-12 осенью

Восточный участок Московского скоростного диаметра (МСД) соединят с трассой М-12 «Восток», которая свяжет Москву и Казань, осенью 2023 года. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил в пятницу, 11 августа.

По его словам, северный участок МСД великолепно показывает свою эффективность, люди очень довольны.

«У нас стоит в планах завершение восточной части МСД, соединяющей его с федеральной трассой М-12, которая идет на Нижний Новгород, на Казань и пойдет дальше, на Екатеринбург и так далее. Встретить вместе с коллегами вот эту трассу, соединить ее мы планируем осенью», — сказал заммэра в интервью телеканалу «Москва 24».

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал, что участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса планируют запустить в сентябре текущего года, передает агентство городских новостей «Москва».

В январе в пресс-службе «Автодора» рассказали, что до конца 2023 года по всей трассе М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань обеспечат сквозной проезд и полностью завершат строительные работы.

Ранее, 13 декабря 2022 года, президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу дать название трассе М-12 «Восток», а транспортному коридору от Санкт-Петербурга до Владивостока — «Россия».