Рублю большое плавание

Рубль за полугодие заметно ослаб: примерно с 70 почти до 100 за доллар. По актуальным данным ЦБ, только в июле реальный эффективный курс (по отношению к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) снизился на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении рубль потерял 26,4%.

Цены на нефть и газ в 2023 году были заметно ниже, чем в прошлом. Таким образом, экспорт в стоимостном выражении сокращается.

Но главное — активно восстанавливался импорт. Всё то, что мы хотели бы купить, нам стали везти гораздо активнее, что, как ни парадоксально, означает фундаментальный успех проводимой экономической политики и действий компаний-импортеров. Ограничения на поставки в РФ не очень-то сработали.

Курс у нас плавающий. Определяется спросом и предложением, что правильно. Иначе при административном вмешательстве в его образование будут искажены экономические стимулы, риски для финансовой стабильности и даже дефицит — не бюджета, а товаров. Понятие, которое мы почти забыли как раз благодаря макроэкономической стабильности, в том числе плавающему курсу. А это, как абсолютно правильно сформулировал в своем недавнем интервью министр финансов Антон Силуанов, «не вариант, мы уже проходили».

Соответственно, курс рубля снизился. А это, к сожалению, увеличивает риски инфляции. ЦБ уже был вынужден поднять ключевую ставку, что в итоге скажется на динамике кредитования.

Но есть и плюсы. Больше налогов поступит от экспортеров и, соответственно, больше доходов получит бюджет. Ряд производств становится более конкурентоспособным по сравнению с зарубежными и на внешнем рынке, и на внутреннем. По данным ЦБ, отрасли, ориентированные на внутренний спрос, уже производят больше, чем в 2021 году. А прогнозы экономического роста в стране неоднократно пересматривались в лучшую сторону и нашими властями, и зарубежными институтами, например МВФ.

Сейчас нефть начала дорожать. По данным Минфина за июль, цена Urals на 20% выше, чем в среднем за полугодие. И, кстати, заметно выше так называемого потолка. Но пока еще на 20% ниже, чем в июле 2022-го. С определенным лагом это скажется на экспортной выручке и, вероятно, поддержит рубль.

Плавающий курс — это по определению некий уровень волатильности. Вопрос в амплитуде. Нужно четко понимать: нефиксированное значение нацвалюты не отменяет задачу сглаживать колебания и предотвращать спекуляции. Возможно, усилия в этом направлении стоит активизировать.

ЦБ обещает вмешиваться только при рисках для финансовой стабильности, которых не видно. Доверие к банкам высоко.

Бюджетные показатели — одни из лучших в мире. Дефицит умеренный, хотя расходы и находятся под определенным давлением в условиях СВО. Даже несмотря на несколько более высокие процентные ставки, уровень госдолга, который в перспективе двух-трех лет может достигнуть 20% ВВП не сопоставим с показателями в 100% в США и Великобритании и 250% в Японии, что, конечно, не означает, что необходимо отказаться от усилий по сдерживанию недостачи госказны. Естественно, не механически — всё срезать на сколько-то процентов, — а за счет тщательного анализа, оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов, с приоритизацией тех расходов, которые направлены на развитие.

Также необходимо продолжать усилия по развитию финансового рынка. Важно, чтобы были внутренние ресурсы и для финансирования дефицита, и для инвестиционной активности, в том числе за счет более активного вовлечения частных инвесторов.

При этом следует подчеркнуть, что для участников рынка, которые боятся непредсказуемости валютных курсов, есть рыночные инструменты снижения рисков. А власти могут создавать условия для большей стабильности экспортных и импортных потоков, в том числе в рамках регулирования внешнеторговой деятельности. Главное же — продолжать улучшать условия для российского бизнеса, производящего товары и услуги, в том числе путем снижения барьеров на пути инвестиционного импорта.

Автор — первый заместитель генерального директора ЦСР

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