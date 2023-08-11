Впервые в России ученые нашли окаменелости хищного динозавра теропода

Ученые впервые обнаружили окаменелости теропода — хищного динозавра мелового периода на территории Кузбасса, сообщил 11 августа в Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Новое открытие кузбасских ученых — настоящий прорыв в палеонтологии. На территории России это первая такая находка, и это сенсация», — заявил он.

Фрагмент скелета обнаружил экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея на Шестаковском палеонтологическом комплексе в Чебулинском муниципальном округе.

Как отметил Цивилев, в регионе активно поддерживают исследования, благодаря чему ученые проводят палеонтологические раскопки и изучают динозавров, которые жили 125 млн лет назад.

Он добавил, что изучать находку примутся ведущие российские палеонтологи.

Предварительно, высота динозавра составляла около метра и около двух в длину, считая хвост. По мнению ученых, остатки принадлежат представителю семейства дромеозаврид.

Шестаковский палеонтологический комплекс открыли в деревне Шестаково в середине XX века. В 1953 году здесь нашли самое большое захоронение скелетов динозавров, живших примерно 130 млн лет назад.

В Аргентине минувшей зимой ученые открыли новый вид небольших динозавров, которые обитали на Земле 70 млн лет назад. Динозавр получил название Patagopelta cristata в честь места обнаружения его останков. Его размеры были невелики — всего около 2–3 м в длину.