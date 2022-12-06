В Аргентине нашли останки нового вида небольших динозавров

В Аргентине палеонтологи открыли новый вид небольших динозавров, которые обитали на Земле 70 млн лет назад. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET).

Останки динозавра были найдены у населенного пункта Салитраль-Морено, расположенного к югу от города Хенераль-Рока, пишет Life.ru. Исследование костей показало, что это новый вид динозавра, который жил на территории аргентинской Патагонии в конце мелового периода.

Динозавр получил название Patagopelta cristata в честь места обнаружения его костей и панциря. Ученые установили, что его размеры были невелики по сравнению с другими древними ящерами, всего около 2–3 м в длину, отмечает телеканал «Звезда».

Специалистам не удалось собрать полный скелет динозавра, однако полученных сведений оказалось достаточно, чтобы понять, что речь идет о новом виде анкилозавров, сообщает телеканал «360». Кости этих травоядных ящеров часто находили в Северном полушарии и очень редко в Южном.

Как следует из гипотезы ученых, размер этих динозавров обусловлен тем, что из-за нехватки еды на островах, в которые превратилась северная часть Патагонии, выживали только маленькие особи, пишет «Ридус».

В июле палеонтологи и геологи из разных стран обнаружили у живших 200 млн лет назад динозавров протоперья. Подобные теплоизоляционные покровы помогли динозаврам пережить вулканические зимы на границе двух периодов примерно 200 млн лет назад.