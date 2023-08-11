Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин сообщил о провале попыток ВСУ закрепиться в Урожайном в ДНР
Армия
Российская ПВО сбила 16 украинских беспилотников и два снаряда HIMARS
Происшествия
Двое детей утонули во время паводка в Приморье
Авто
В Москве на четверть снизилось число ДТП с участием нетрезвых водителей
Армия
На форуме «Армия-2023» представят крупнокалиберную винтовку «Астарта»
Происшествия
Пенсионер в Ленинградской области разбил голову своей жене поленом и кочергой
Происшествия
В Ленобласти алабай покусал двухлетнюю девочку
Мир
МИД РФ допустил закрытие Киево-Печерской лавры после решения о выселении монахов
Экономика
Банк России рассказал о двустороннем ограничении переводов за рубеж
Мир
Bild сообщила о неготовности ФРГ передать дальнобойные ракеты Украине
Мир
Лукашенко выразил готовность принять самолеты западных авиакомпаний
Происшествия
В Красноярском крае пропали два мальчика
Политика
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в информационном пространстве

На форуме «Армия-2023» представят крупнокалиберную винтовку «Астарта»

0
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представят образец новой гражданской винтовки «Астарта». Об этом в пятницу, 11 августа, сообщается в Telegram-канале холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

В сообщении говорится, что по своим тактико-техническим характеристикам «Астарта» превосходит 12,7-миллиметровую снайперскую винтовку ОСВ-96. Новая винтовка отвечает всем современным требованиям по эргономике и обладает необходимыми регулировками под антропометрические данные стрелка.

Кроме того, холдинг сообщил, что в рамках форума в многофункциональном стрелковом центре состоится статический показ более чем 40 единиц стрелково-гранатометного вооружения, а также пройдут демонстрационные стрельбы.

Помимо «Астарты» на форуме можно будет увидеть известные образцы вооружения: 9-миллиметровый пистолет ГШ-18; 9-миллиметровый пистолет-пулемет ПП-2000; 5,45-миллимпетровый автомат двухсредный специальный АДС; 30-миллиметровый автоматический гранатометный комплекс АГС-30, гранатомет магазинный ГМ-94; 12,7-миллиметровая крупнокалиберная снайперская винтовка ВКС; 12,7-миллиметровая винтовка снайперская ОСВ-96 и ряд карабинов, в том числе охотничьих.

Форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа 2023 года на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Вооружающая среда: чем запомнилась «Армия-2022»
Форум стал рекордным по сумме заключенных контрактов

Также «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») на форуме «Армия-2023» организует специальный показ российского вооружения. Пресс-служба компании сообщила, что экспозиция презентационного павильона разделена на тематические зоны: систем, успешно испытанных в боевых условиях, стрелковых комплексов, средств ближнего боя и боевой экипировки военнослужащих, средств связи и средств безопасности. Всего в павильоне представлено более 200 образцов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023