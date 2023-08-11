Двое хулиганов забрались на шпиль кафедрального собора в Милане

Двое молодых людей забрались на шпиль главного кафедрального собора в Милане. Об этом, 11 августа, сообщает агентство ANSA.

«Двое молодых людей сегодня утром на рассвете поднялись на большой шпиль Дуомо, тот, на котором находится «Мадоннина», символ Милана. Эти двое, когда их заметили, вышли по собственному желанию и были приняты местной полицией, которая подтвердила этот факт и теперь опознает их в ожидании решений судебного органа», — пишет агентство.

По предварительным данным следствия, мужчины оказались гражданами Франции 18 и 20 лет. Хулиганы действовали около 6 часов утра, но пока неизвестно, каким образом и когда они поднялись. По одной из версий они остались в соборе, скрывшись при закрытии, прошлой ночью. На данный момент ведется расследование по выявлению подробностей происшествия.



Как сообщил в своих социальных сетях советник по безопасности Марко Гранелли, между двумя «альпинистами» и вандалами, которые разрисовали граффити галерею Виктора Эммануила II поздно вечером в понедельник, 7 августа.

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