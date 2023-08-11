Хабаровск потратит на подготовку теплосетей к зиме 850 млн рублей

В Хабаровске проходит масштабная кампания по ремонту тепломагистралей. Ее проводят специалисты СП «Хабаровские тепловые сети» и АО «ДГК» (входит в группу «РусГидро»). Они должны отремонтировать порядка 7 км теплосетей и заменить 2 км тепловой изоляции. Общая сумма затрат на эти цели превышает 850 млн рублей.

В пресс-службе АО «ДГК» ИА AmurMedia рассказали, что завершается ремонт ТМ-25 на улице Запарина, продолжается реконструкция ТМ-32 на Больничной улице. Четыре участка ремонтируют на ТМ-17 в границах улиц Айвазовского и Панфиловцев. Ремонт ТМ-21 на улице Серышева и на одном участке ТМ-32 завершен.

Работы ведутся в соответствии с графиком. Погода вносит свои коррективы, по подрядчики нагоняют оперативно отставание, продолжая деятельность в ночное время и удлиняя графики.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске к 2024 году капитально отремонтируют школу № 13. Работы проведут по федеральной программе модернизации школьных систем образования.