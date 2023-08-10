Школу № 13 капитально отремонтируют в Хабаровске в 2024 году

В Хабаровске в 2024 году по федеральной программе модернизации школьных систем образования отремонтируют школу № 13. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В 2024 году мы заходим в данную программу с ремонтом школы № 13. Планируем, что школа будет полностью отремонтирована, в ней поменяют всё оборудование и мебель», — рассказала заммэра по соцвопросам Ольга Мильчакова.

Как уточняет ИА AmurMedia, город также направил заявки на получение субсидий из регионального бюджета на капитальное обновление еще пяти учреждений среднего образования.

3 августа генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков рассказал, что товары для школы лучше покупать в первые две недели августа. По словам маркетолога, в эти дни будут самые выгодные цены.