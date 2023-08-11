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Россияне стали чаще интересоваться рублевыми вкладами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Россияне стали чаще открывать рублевые вклады. Об этом 11 августа «Известиям» рассказали в ВТБ.

По данным банка, его клиенты за последние десять дней открыли более 131 тыс. рублевых депозитов, что в 2,4 раза превышает показатели предшествующей декады. Объем портфеля рублевых вкладов ВТБ вырос на 50 млрд рублей.

«В новых экономических условиях рублевый депозит выступает основным способом размещения свободных средств. Решение ЦБ увеличить ключевую ставку и последовавший за этим рост ставок по вкладам в крупнейших банках мгновенно отразились на условиях вкладов крупнейших игроков и, как следствие, клиентском спросе», — рассказала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Она отметила, что рост спроса на рублевые вклады происходит на фоне изменения курса национальной валюты. Это подтверждает, что рублевый депозит является для населения основным сберегательным инструментом, гарантирующим высокий доход и защиту от инфляции.

По статистике ВТБ, размещать средства россияне предпочитают в среднем на полгода. В основном вклады для вложения средств выбирают женщины, на них приходится 57% открытых в банке депозитов за последние десять дней. Средний чек одного депозита составляет 565 тыс. рублей. Чаще всего к такому инструменту сбережений прибегают жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга.

В ВТБ рассказали, что в конце июля ставки рублевых вкладов повысились на 0,5–0,95 п.п. в зависимости от срока и продукта. Размещение средств для вкладчиков банка стало доступно с максимальной доходностью до 10% годовых. ВТБ также предлагает 10% по накопительному счету «Сейф», который позволяет клиентам получать высокий процент на временно свободные средства.

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Клиенты также выбирают «ВТБ-вклад», который был запущен взамен 12 разных депозитов в середине мая. Вкладчики могут настроить его условия под индивидуальные потребности: выбрать оптимальные для себя срок, вариант выплаты процентов, опцию пополнения и частичного снятия. За последний месяц на него пришелся примерно каждый второй открытый вклад.

28 июля сообщалось, что банки стали увеличивать доходность вкладов после повышения ключевой ставки до 8,5% на заседании Центробанка 21 июля. Девять из топ-20 кредитных организаций подняли ставки вплоть до 11%. При этом средний процент по депозитам, по данным платформы «Финуслуги», теперь составляет 6,9–7,84%.

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