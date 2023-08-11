В Одинцово был локализован пожар на складе

В подмосковном Одинцово был локализован пожар на складе на площади 2 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Произошло возгорание на складе, предварительно, по всей площади. В 23:53 огонь локализован на площади две тыс. кв. м. Данные по пострадавшим не поступали», — сообщили в ведомстве.

Причины возгорания установят с помощью пожарно-технической экспертизы.

О пожаре на площади 2 тыс. кв. м в промзоне в подмосковном Одинцово стало известно ранее в этот день. По информации МЧС, возгорание произошло на складе 40х50 кв. м.

В распоряжении «Известий» оказались кадры с места инцидента.