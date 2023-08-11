Пожар на площади 2 тыс. кв. м произошел на складе в подмосковном Одинцово
Пожар на площади 2 тыс. кв. м произошел в промзоне в подмосковном Одинцово. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС 10 августа. В распоряжении «Известий» появились кадры с места инцидента.
По информации ведомства, возгорание произошло на складе 40х50 кв. м. Данные о пострадавших не поступали.
В 23:53 пожар удалось локализовать.
Ранее, в ночь на 10 августа, в подмосковном Домодедово воспламенился автосервис. Пожар произошел в селе Константиново, площадь горения составила 1 тыс. кв. м.