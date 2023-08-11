Около 85% россиян с начала СВО стали хуже относиться к украинцам
Примерно 85% россиян с начала специальной военной операции (СВО) стали хуже относиться к украинцам, но отношение 15%, наоборот, улучшилось. Об этом «Известиям» рассказал глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
«Среди граждан, отметивших изменение отношения к другим национальностям с момента начала СВО, превалирует мнение об ухудшении отношения к украинцам. В частности, 85% заявили, что стали относиться к ним хуже, а 15%, наоборот, отметили улучшение своего отношения», — сказал Баринов.
Социологические исследования агентства демонстрируют негативную тенденцию в этом вопросе, заключил он.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы ФАДН «Известиям»:
«85% заявили, что стали относиться к украинцам хуже, 15% — наоборот»