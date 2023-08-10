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СМИ Украины узнали о найденных Зеленским кандидатах на пост министра обороны

Офис Зеленского нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова
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Фото: Соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский снова рассматривает возможность отставки министра обороны Алексея Резникова. На этот раз из теоретически вероятной ситуация перешла в стадию практически возможной — на место нового министра рассматривают двух кандидатов, сообщил 10 августа портал «Украинская правда» (УП).

«Первый — это вице-премьер и министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, второй — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин», — сообщает издание со ссылкой на информированные источники в правительстве.

УП добавила, что Резников якобы не против стать послом в Великобритании. Рассматривается ли такая перспектива на самом деле, изданию неизвестно.

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В феврале вопрос об отставке Резникова уже поднимался. 1 февраля депутат парламента Украины Алексей Гончаренко сообщал, что Резников может уйти с должности министра обороны Украины и возглавить минюст. Несколько дней спустя бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил со ссылкой на источники, что Резников написал заявление об отставке.

Тогда ему на замену рассматривали начальника главного управления разведки минобороны страны Кирилла Буданова. Однако Зеленский попросил Резникова остаться на посту.

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