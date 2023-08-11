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Фестиваль исторических садов откроется в «Царицыне» 25 августа

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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Ландшафтные архитекторы и дизайнеры из Санкт-Петербурга, Воронежа, Кургана, Новосибирска, а также из Белоруссии примут участие в фестивале исторических садов в музее-заповеднике «Царицыно», который пройдет с 25 августа по 3 сентября. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Впервые фестиваль прошел в «Царицыне» в 2018 году. Проекты всегда объединяет общая тема, будь то русская культура или традиции народов мира. В этот раз посетителей ждет 15 композиций, основанных на литературном наследии и фольклоре. Кроме того, будут работать лекторий и концертная площадка», — отметила Сергунина.

Ландшафтные проекты реализуют на территории Воздушных садов, которые находятся южнее Царицынских оранжерей. Лучшие десять работ были отобраны экспертами в рамках конкурса. Среди них — «Тайный сад третьей планеты», созданный по мотивам повести Кира Булычева «Путешествие Алисы», а также композиция «На том берегу», связанная с мифами о русалках.

Еще три проекта представят партнеры фестиваля: нацпарк «Куршская коса» подготовил инсталляцию «Дом воды и ветра» по мотивам легенды о великанше Неринге, а музей-заповедник «Архангельское» — пространство «Вернувшийся пейзаж», вдохновленное историей старинной усадьбы. Также свой сад представит ботанический сад МГУ.

Еще два сада оформит сам музей-заповедник «Царицыно»: один их них — «Когда цветет рожь» — посвятят Русалкиным воротам на Верхнем Царицынском пруду. Второй проект, который назвали «Рагамала», связан с древнеиндийской рукописью «Бабур-наме». Сейчас она экспонируется в Большом дворце музея-заповедника.

В лектории проведут открытые дискуссии и мастер-классы. Также в рамках фестиваля состоятся концерты, на которых исполнят джаз и барочную музыку.

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