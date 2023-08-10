Мигранты обойдутся Нью-Йорку в $12 млрд

Миграционный кризис обойдется Нью-Йорку в $12 млрд за три года. Об этом сообщил мэр города Эрик Адамс, передает телеканал «Известия». Он отметил, что в Нью-Йорке всегда протягивали и будут протягивать руку помощи, но теперь помощь необходима городу. Мэр Нью-Йорка призвал к дополнительному финансированию. По его словам, городу нужны еще миллиарды долларов. Эрик Адамс отметил: в день на помощь мигрантам выделяется свыше $9,5 млн.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.