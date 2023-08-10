Мужчина криком смог прогнать медведей в Мурманской области

Турист во время прогулки в Хибинах Мурманской области смог криком прогнать приближающихся к нему медведей. Видео опубликовано в соцсетях 10 августа.

На кадрах видно, как в сторону мужчины, идущего по тропе, направляются два медведя. Чтобы отпугнуть хищников, он начал громко кричать, в результате чего медведи развернулись и убежали.

«Вспомнил видос с ютуба, как бабуля палкой медведя бьет, который вышел на помойку, ну и то, что они, в принципе, трусливые», — рассказал автор видео Александр в Telegram-канале «Териберка».

Ранее, 15 июля, медведь напал на жительницу Магадана в лесу, она погибла. Известно, что сотрудники охотнадзора ликвидировали медведя.