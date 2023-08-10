Ведение блога могут признать экономической деятельностью в России. Легализовать блогерство предложили в Госдуме Российской Федерации, сообщает телеканал «Известия». Правовой статус блога поможет избежать скандалов связанных с неуплатой налогов. Идею поддержали в Росстандарте, Министерстве экономического развития и Минцифре. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению сообщила, что блогерство давно уже профессиональная деятельность, приносящая немалые доходы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.