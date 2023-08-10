Экс-главу московского района ограбили на $120 тыс.

Бывшего главу района Северное Медведково в Москве Бориса Трофимова обокрали более чем на $120 тыс. Об этом 10 августа сообщил источник «Известий».

9 августа мужчина проверил свой сейф, где хранились $68 тыс., €4 тыс. и часы стоимостью $50 тыс.

«Там он обнаружил, что наличные деньги заменили на фальшивые. Дорогостоящие часы также были заменены на другие», — рассказал собеседник.

Кроме Трофимова в квартире проживала его дочь, которую посещал молодой человек. Предполагается, что у него мог быть доступ к сейфу.

20 апреля стало известно, что в Москве похитили Татьяну Силкину, которая является матерью помощницы сенатора Андрея Шевченко. Злоумышленники потребовали за нее выкуп в размере 2 млн рублей. Дочь Елена Силкина рассказала, что 18 апреля ей позвонил мужчина, который в грубой форме потребовал передать деньги, после чего она уже не смогла дозвониться до своей матери.