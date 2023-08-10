Новый очаг африканской чумы свиней выявили в Приморском крае
В селе Борисовка Уссурийского городского округа Приморского края зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.
По данным краевой Государственной ветеринарной инспекции, с 10 августа в личном подсобном хозяйстве в Борисовке введен карантин.
«Ветеринарные врачи проводят в очаге необходимые противоэпизоотические мероприятия, выставлены контрольно-пропускной пункт, дезинфекционный барьер, устанавливаются источники заражения животных», — рассказал руководитель инспекции Станислав Крушинский.
Всего на территории Приморья действуют три очага АЧС. Ранее болезнь была выявлена в двух свинокомплексах в Михайловском районе.