Грандиозное шоу пройдет в эту субботу в Волгограде

«Ночные волки» готовят грандиозное шоу в Волгограде. Тема масштабной постановки этого года — Сталинградская битва, сообщает телеканал «Известия». На шоу приезжают байкеры из России и стран Европы. В программе байк-шоу выступления рок-музыкантов, трюковые, пиротехнические и литературные номера и представления, а также мотопарад по Волгограду. Гостей также ожидает подробный экскурс в историю. Сейчас в Волгограде идут последние приготовления. Байк-шоу «Ночных волков» состоится уже в ближайшую субботу.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.