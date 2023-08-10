Китай отреагировал на введение ограничений на американские инвестиции

МИД КНР выступил против новых мер, введенных США по ограничению американских инвестиций в высокотехнологичные отрасли Китая. Об этом 10 августа свидетельствует сообщение, опубликованное на сайте ведомства.

МИД заявил, что такие меры направлены на то, чтобы сохранить доминирующее положение США в мире. Китай также просит Америку не создавать препятствий для развития экономики их страны.

«Китай выражает серьезное недовольство и решительно выступает против настойчивости США по введению инвестиционных ограничений в отношении Китая и предлагает американской стороне провести серьезные переговоры», — указано в сообщении.

Ведомство также призвало американского лидера соблюдать принципы честности и свободы рыночной экономики и перестать вмешиваться в работу ее механизмов, искусственно ограничивая мировую торговлю.

Ранее, 9 августа, президент США Джо Байден подписал приказ об ограничении американских инвестиций в высокотехнологичные отрасли Китая. Ожидается, что данная мера будет реализована в следующем году. Она коснется инвестиций в полупроводники и микроэлектронику, квантовые вычисления и совершенствование возможностей искусственного интеллекта.

Новые правила напрямую коснулись и министерства финансов Соединенных Штатов. Данный указ будет требовать от инвесторов, выезжающих из США, представлять уведомления в министерство. Большую ответственность будет нести также министр финансов Джанет Йеллен, которая обязана «определить чувствительные технологии и продукты» для запрета и требования об уведомлении».