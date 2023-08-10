Пожар на автосервисе в Домодедово был потушен
Открытое горение на территории автосервиса в Домодедово площадью 1,2 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом 10 августа сообщили «Известиям» в региональном управлении МЧС.
На данный момент пожарные продолжают проливку территории с целью предотвратить повторное возгорание.
Информация о количестве пострадавших и причинах пожара всё еще уточняется.
Ранее, в ночь на 10 августа, в селе Константиново, Домодедово, загорелся автосервис. Тогда, по предварительным данным, площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м.