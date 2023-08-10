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В Домодедово загорелся автосервис на площади 1 тыс. кв. м

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Фото: Соцсети
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Автосервис воспламенился в подмосковном Домодедово в ночь на 10 августа. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Пожар произошел в селе Константиново. По предварительным данным, площадь горения составила 1 тыс. кв. м.

Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.

Ранее, 9 августа, в Красногорске Московской области на 12-м этаже многоквартирного дома вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала.

На кадрах с места событий, оказавшихся в распоряжении «Известий», было видно, как из окна квартиры идет густой черный дым и вырываются языки пламени.

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