Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден подписал указ об ограничении инвестиций в технологическую отрасль Китая
Спорт
«Зенит» с минимальным преимуществом победил «Крылья Советов» на выезде
Мир
Беспилотники коалиции во главе с США 12 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Спорт
Действующий чемпион Кубка России ЦСКА уступил воронежскому «Факелу»
Мир
Президент Пакистана распустил Национальное собрание страны
Общество
СК возбудил дело о небезопасных услугах после выселения детей из отеля в Турции
Происшествия
В Чувашии суд постановил выдворить из РФ 18 филиппинцев
Мир
Асад оценил помощь России и Ирана в рамках сирийского кризиса
Мир
Канада ввела санкции против минобороны и внутренних войск Белоруссии
Экономика
Аналитик объяснил отказ ЦБ РФ от покупки валюты до конца года
Мир
Памфилова прокомментировала призыв рады не признавать выборы в новых регионах РФ
Экономика
ФАС пообещала усилить контроль за ритейлерами в регионах
Мир
Советник свергнутого Базума заявил об отказе французских военных покинуть Нигер

Сотрудники ФБР застрелили публиковавшего угрозы в адрес Байдена жителя штата Юта

NBC: сотрудники ФБР застрелили жителя штата Юта, публиковавшего угрозы в адрес Байдена
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) застрелили мужчину, который публиковал в Интернете угрозы в адрес президента США Джо Байдена. Об этом в среду, 9 августа, сообщила телекомпания NBC.

По словам официальных лиц, мужчина угрожал убить президента во время его визита в штат Юта, намеченного на 9-10 августа. В публикациях мужчины говорится, что он собирается почистить свою снайперскую винтовку, а также выразил надежду на то, что Юта прославится как «место, где снайпер застрелил Байдена».

Суд в Юте, на основании угроз, выдал ФБР ордер на арест мужчины и проведение обыска у него дома. Когда сотрудники бюро прибыли в дом Крейга Робертсона, завязалась перестрелка, в которой мужчина был убит.

По информации телеканала, из агентов ФБР никто не пострадал.

По заветам Никсона: республиканцы задумались об импичменте Байдену
В палате представителей заподозрили президента США в злоупотреблении властью в интересах своей семьи

Ранее, 23 мая, грузовой автомобиль протаранил ворота рядом с территорией Белого дома в США в Вашингтоне. Пострадавших не было, водителя задержали. По данным правоохранительных органов, в кабине у нарушителя был найден флаг с изображением свастики.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023