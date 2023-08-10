Сотрудники ФБР застрелили публиковавшего угрозы в адрес Байдена жителя штата Юта

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) застрелили мужчину, который публиковал в Интернете угрозы в адрес президента США Джо Байдена. Об этом в среду, 9 августа, сообщила телекомпания NBC.

По словам официальных лиц, мужчина угрожал убить президента во время его визита в штат Юта, намеченного на 9-10 августа. В публикациях мужчины говорится, что он собирается почистить свою снайперскую винтовку, а также выразил надежду на то, что Юта прославится как «место, где снайпер застрелил Байдена».

Суд в Юте, на основании угроз, выдал ФБР ордер на арест мужчины и проведение обыска у него дома. Когда сотрудники бюро прибыли в дом Крейга Робертсона, завязалась перестрелка, в которой мужчина был убит.

По информации телеканала, из агентов ФБР никто не пострадал.

Ранее, 23 мая, грузовой автомобиль протаранил ворота рядом с территорией Белого дома в США в Вашингтоне. Пострадавших не было, водителя задержали. По данным правоохранительных органов, в кабине у нарушителя был найден флаг с изображением свастики.