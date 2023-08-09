ФАС пообещала усилить контроль за ритейлерами в регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила в свои территориальные органы поручение об усилении контроля за торговыми сетями в регионах. Об этом в среду, 9 августа, сообщила служба на своем сайте.

«Соответствующее поручение служба направила в свои терорганы по итогам анализа сведений о долях сетей, реализующих продовольственные товары», — уточнили в ФАС.

Проведенный анализ показал, что доминирующее положение на рынке продовольственного ритейла занимает минимальное количество сетей, а также помог службе выявить торговые сети, за которыми необходимо усилить контроль, уточнили в службе.

«При этом конкуренция на рынке ритейла сохраняется, развиваются новые формы торговли, в том числе на базе цифровых платформ», — заявили в ведомстве.

Ранее, 26 июля ФАС сообщила «Известиям» о раскрытии картеля при реализации нацпроекта «Здравоохранение». Незаконная деятельность позволила участникам незаконного объединения заключить государственные контракты на 2 млрд рублей, уточнили в службе

17 июля, статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Сергей Пузыревский рассказал в интервью «Известиям» о том, что в России усилят контроль за ростом тарифов ЖКХ, необоснованным повышением цен на продукты питания и установят единые правила регулирования естественных монополий.