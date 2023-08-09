Реклама
Прямой эфир
Культура
Сериал «Библиотекарь» станет номинантом на премию «Сделано в России – 2023»
Мир
Вашингтон продолжит выделять Киеву деньги вопреки мнению американцев
Происшествия
Экс-глава Димитровграда Большаков арестован на два месяца
Экономика
Курс доллара поднялся до 98 рублей впервые с марта 2022 года
Интернет и технологии
Власти Казахстана приостановили работу домена yandex.kz
Мир
В Польше не исключили перекрытия железнодорожного сообщения с Белоруссией
Мир
СМИ узнали о планах главы ОАЭ организовать встречу Путина и Зеленского
Общество
Воробьев сообщил о 38 пострадавших домах после взрыва в Сергиевом Посаде
Экономика
ЦБ РФ не будет покупать иностранную валюту до конца года
Политика
В Совфеде указали на ослабление США из-за помощи Украине
Мир
CNN указал на признание на Украине и в мире слишком медленных темпов наступления
Экономика
Биржевая цена нефти Brent превысила $87 за баррель впервые с 13 апреля
Общество
Дочь главы «Пиро-Росс» после ЧП в Сергиевом Посаде пожаловалась на сообщения с украинских номеров

ФАС пообещала усилить контроль за ритейлерами в регионах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила в свои территориальные органы поручение об усилении контроля за торговыми сетями в регионах. Об этом в среду, 9 августа, сообщила служба на своем сайте.

«Соответствующее поручение служба направила в свои терорганы по итогам анализа сведений о долях сетей, реализующих продовольственные товары», — уточнили в ФАС.

Проведенный анализ показал, что доминирующее положение на рынке продовольственного ритейла занимает минимальное количество сетей, а также помог службе выявить торговые сети, за которыми необходимо усилить контроль, уточнили в службе.

«При этом конкуренция на рынке ритейла сохраняется, развиваются новые формы торговли, в том числе на базе цифровых платформ», — заявили в ведомстве.

«Разработан механизм против спекулятивных повышений цен на продукты питания»
Замглавы ФАС Сергей Пузыревский — об усилении контроля за цифровыми монополиями, ценами на энергоносители и еду

Ранее, 26 июля ФАС сообщила «Известиям» о раскрытии картеля при реализации нацпроекта «Здравоохранение». Незаконная деятельность позволила участникам незаконного объединения заключить государственные контракты на 2 млрд рублей, уточнили в службе

17 июля, статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Сергей Пузыревский рассказал в интервью «Известиям» о том, что в России усилят контроль за ростом тарифов ЖКХ, необоснованным повышением цен на продукты питания и установят единые правила регулирования естественных монополий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023