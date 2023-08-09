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Эксперты спрогнозировали дальнейшее повышение ЦБ ключевой ставки в 2023 году

Эксперт Тимошенко: до конца года ожидается как минимум два поднятия ставки ЦБ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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На заседании 15 сентября Центробанк (ЦБ) может повысить ключевую ставку, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

«Повышение ставки закладывается всеми участниками рынка. До конца года ожидается как минимум два поднятия ставки. На ближайшем заседании наиболее вероятно повышение ставки на 50 б.п., до 9,0%. К концу года ожидаем ставку на уровне 9,5%», — сказал директор департамента операций на финансовых рынках Банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, влияние на рубль повышение ставки будет иметь крайне незначительное.

В то же время аналитик «МКБ Инвестиции» Азрет Гулиев предположил, что в следующем месяце регулятор поднимет ключевую ставку минимум на 100 б.п.

«Связано это с тем, что темпы роста инфляции и инфляционные ожидания продолжают увеличиваться. Однако ключевая ставка работает в сочетании с другими экономическими мерами. Поэтому для достижения цели в 4% необходимо в целом ужесточать денежно-кредитную политику», — объяснил он.

«Вероятно, потребуется более чем одно лишь июльское повышение ставки»
Зампред ЦБ Алексей Заботкин — о направлении денежно-кредитной политики, роли ослабления рубля в росте цен и признаках перегрева экономики

Ранее 9 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Известиям» заявил, что, исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более одного повышения ключевой ставки. По его словам, чтобы ставка осталась неизменной, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются.

21 июля совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 8,50% годовых.

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