Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили в Севастополе

В Севастополе за два месяца обезвредили более 2 тыс. боеприпасов. Снаряды лежат под водой еще со времен Великой Отечественной войны, сообщает телеканал «Известия». На дне бухты Гильзовая сотрудники МЧС нашли: артиллерийские снаряды, мины, гранаты и взрыватели немецкого производства. Все боеприпасы увозятся на специальный полигон, где уничтожаются контролируемым подрывом со строгим соблюдением всех мер безопасности.

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