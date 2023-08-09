В Нагасаки почтили память жертв атомной бомбардировки
В Нагасаки минутой молчания почтили память жертв атомной бомбардировки. Мэр города Сиро Судзуки по традиции зачитал декларацию мира, передает телеканал «Известия». Из-за плохих погодных условий на церемонии не смог присутствовать премьер-министр Японии Фумио Кисида и правительственные чиновники. США осуществили сброс атомной бомбы на мирное население 78 лет назад.
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