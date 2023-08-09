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Дерматолог назвала замедляющие старение кожи осенние фрукты

Дерматолог Магомедова: хурма, персики и киви помогают замедлить старение кожи
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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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Фрукты богаты полезными для организма веществами, некоторые из которых оказывают положительное воздействие на кожу, замедляя ее старение. О трех таких осенних фруктах «Известиям» 9 августа рассказала врач-косметолог, дерматолог, пластический хирург, основатель сети клиник Cosmopro Пасихат Магомедова.

«Клетчатка, входящая в состав большинства фруктов, необходима для правильного функционирования желудочно-кишечного тракта и нормализации жирового обмена. А антиоксиданты способны защитить клетки нашей кожи от нежелательного воздействия свободных радикалов и ультрафиолетового излучения, благодаря чему замедляется процесс старения», — рассказала Магомедова.

Так, по ее словам, хурма является ценным питательным продуктом, который может стать одним из любимых фруктов в осенне-зимний период.

«В хурме содержатся такие элементы, как йод, железо, кальций, калий, фосфор, бета-каротин. Данные вещества оказывают относительное воздействие на негативные внешние и внутренние факторы, возвращая коже упругость, эластичность, регулируя выработку кожного себума», — отметила Магомедова.

Другой полезный для кожи фрукт, который она назвала, — это персики. Они содержат витамины А, С, Е, улучшающие тонус и состояние кожи, воздействуя на гиперпигментацию, а также активируя регенерационные процессы.

«Киви экзотический, но достаточно распространенный и доступный фрукт. Он богат полезными веществами и нутриентами. Киви считается не только низкокалорийным продуктом, но и включает в себя пищевые волокна, фолиевую кислоту, витамины C и E, а также антиоксиданты», — добавила врач.

По ее словам, благодаря данным веществам при употреблении киви лимфатическая система выводит лишнюю жидкость из организма, уменьшаются отеки, увеличивается активность ферментов. Эти процессы способствуют улучшению метаболизма, что приводит к замедлению старения.

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4 августа бьюти-эксперт Юлия Никитина назвала компоненты, помогающие сохранить молодость кожи. По ее словам, с этой задачей помогают справиться ретинол, пептиды и витамин С. Ретинол проникает в глубокие слои кожи, обновляя их. Пептиды работают с каждой клеткой кожи, а витамин С устраняет пигментацию и неровный тон лица.

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