Укушенная акулой женщина в Нью-Йорке оказалась эмигранткой с Украины

Женщина, на которую напала акула в районе нью-йоркского пляжа Rockaway, оказалась 65-летней эмигранткой с Украины Татьяной Колтунюк. Об этом 9 августа сообщила газета New York Post.

Инцидент произошел 8 августа. Женщина купалась в нескольких метрах от берега, когда на нее напала акула и вцепилась в ногу.

«Дежурные спасатели бросились в океан, когда услышали, как Колтунюк зовет на помощь. Мы видели, что она была укушена. Крови вытекало много, поэтому ей наложили жгут и перевязали ее, чтобы она не истекла кровью», — поделился спасатель.

Эмигрантку с Украины госпитализировали в больницу. Там она находилась в стабильном, но критическом состоянии.

О данном инциденте сообщалось накануне. После происшествия всех отдыхающих призвали покинуть воду. Позднее стало известно, что местная полиция осмотрела данный район с вертолета, акул обнаружено не было.