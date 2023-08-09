Красочные муралы появятся на шести подстанциях Ульяновска

В Ульяновске на шести трансформаторных подстанциях появятся красочные муралы. Об этом городская администрация сообщает в среду, 9 августа.

«Несмотря на официальное закрытие 22 июля [стрит-арт фестиваля «Ctrl+C/Ctrl+V»], организаторы решили нанести яркие изображения еще на шесть объектов. Тема осталась прежней — промышленное наследия города», — говорится в сообщении властей.

По словам начальника городского управления по делам молодежи Дарьи Дубаевой, художники уже работают над созданием муралов на подстанциях, расположенных на самых посещаемых улицах. Речь идет об улицах Тельмана, Спасская, Гончарова, Тухачевского, Красноармейская, Радищева, уточняет ulpravda.ru.

В рамках фестиваля в городе появилось семь масштабных муралов. Над ними работали художники из России и Казахстана.