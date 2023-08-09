Эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ в сентябре

Центральный банк РФ в сентябре может повысить ключевую ставку еще на 50–100 базисных пунктов (б. п.), считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. Об этом он рассказал «Известиям» 9 августа.

«Решение ЦБ будет зависеть от баланса рисков на момент заседания», — отметил эксперт.

По его словам, если регулятор продолжит ужесточать свою политику, это не станет сюрпризом.

«Пока что, с нашей точки зрения, вполне вероятным выглядит повышение ставки еще на 50–100 базисных пунктов», — заключил Жорнист.

Ранее 9 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Известиям» заявил, что, исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более одного повышения ключевой ставки, чтобы вернуть и стабилизировать инфляцию на уровне цели в 4%. По его словам, чтобы ставка осталась неизменной, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются.

21 июля совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 8,50% годовых. В отчете регулятора уточнялось, что текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Как отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, регулятор допустил возможность дальнейшего увеличения этого показателя, дав жесткий сигнал на будущее.

Следующее заседание по этому вопросу состоится 15 сентября.