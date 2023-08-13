Не шевели ластами: как спасают тюленей на Сахалине

На острове Тюлений завершились ежегодные спасательные работы по освобождению морских котиков из мусорных ловушек. В чем опасность сбрасывания пластиковых отходов в водоемы и как помогают животным — в фотогалерее «Известий»
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Фото: vk.com/клуб «Бумеранг»
Экспедиции на Тюлений проводят клуб «Бумеранг» и группа помощи морским животным «Друзья океана»
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Фото: vk.com/клуб «Бумеранг»
Волонтеры приезжают на остров в конце репродуктивного сезона тюленей, когда множество особей собираются на лежбище
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Фото: vk.com/клуб «Бумеранг»
Пластик и любой закольцованный мусор представляют угрозу прежде всего для молодых особей
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Фото: vk.com/клуб «Бумеранг»
Детеныши часто играют с остатками сетей, упаковочных лент и бутылок и невольно надевают предметы себе на шею
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Фото: vk.com/клуб «Бумеранг»
По мере того как млекопитающие растут, оставшийся на их теле мусор становится острой удавкой
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Фото: vk.com/клуб «Бумеранг»
По ранам на теле можно определить точный возраст, когда тюлень оказался в ловушке
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Фото: vk.com/клуб «Бумеранг»
Добровольцы помогают вызволить морских котиков из западни без вреда для здоровья
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Фото: vk.com/клуб «Бумеранг»
Работать можно только на ограниченных участках лежбища и в разное время, чтобы животные не испытывали дополнительный стресс
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Фото: vk.com/клуб «Бумеранг»
Волонтеры соблюдают меры предосторожности и документируют все действия
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Фото: vk.com/клуб «Бумеранг»
Буквально за день был спасен 151 тюлень, а всего за четыре года миссии — более 350
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