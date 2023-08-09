Заслуженный артист Анкудинов поделился воспоминаниями о Вере Васильевой

Несмотря на свои годы, народная артистка СССР Вера Васильева была удивительно тонка, всегда в форме, что называется со стержнем, с высоко поднятой головой и с неизменной улыбкой. Так ее 9 августа в разговоре с «Известиями» вспоминает заслуженный артист России Андрей Анкудинов.

«Когда одновременно уходят народные артистки СССР Юлия Борисова и Вера Васильева, это великая печаль для всей культуры и, безусловно, горе для коллектива. Всё время, когда я смотрел на Веру Кузьминичну, у меня было ощущение того, что я прикасаюсь взглядом к вечности, к истории театра. При осознании того, сколько лет Вере Васильевой, понимал, что, несмотря на годы, она была удивительно тонка, всегда в форме, что называется со стержнем, с высоко поднятой головой и с неизменной улыбкой. Это невероятно», — сказал Анкудинов.

Он рассказал, что выходил с Верой Васильевой на сцену в прошлом году 9 мая в спектакле «Синий платочек», который играют только в эту дату.

«Вера Кузьминична рассказывала зрителям о годах войны. А после спектакля мы собрались за одним столом. И она говорила о значении Победы и ни слова о войне. Она говорила о театре, о желании работать в те годы, и не слова о войне. Она говорила о мире, о человеческих радостях и не и поминала ни слова о печалях, как будто табу какое-то было для нее на горе», — вспоминает Анкудинов.

Заслуженный артист РФ отметил, что, проходя мимо Театра сатиры, он видел огромный портрет в спектакле «Вера» и порой слышал: «А что, она жива? Она выходит на сцену? Она работает в этом театре?» И в этом, по его мнению, зрительское восхищение не просто актрисой Верой Васильевой, а профессией, в которой до сих пор оставалась она.

Анкудинов подчеркнул, что для него как актера Васильева была примером того, каким всегда надо быть.

«Она как Джоконда, только назови «Вера Васильева» и сразу представляешь. Вспоминаешь ее графиню из «Женитьбы Фигаро» или ее песню «На крылечке вдвоем» из «Свадьбы с приданым», — подытожил он.

Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни 8 августа.



Она родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Дебютировала в кино в 1945 году в эпизодической роли. А свою первую большую роль она сыграла через два года — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» И. Пырьева. За эту роль артистка была награждена Сталинской премией, но большее значение имело то, что она по этой роли запомнилась людям.



Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин. 27 марта 1948 года она стала актрисой Московского академического театра сатиры. За свою жизнь Васильева сыграла свыше 60 ролей. В театре одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в спектакле В. Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968).