Мошенники выкрали 17 млн рублей у известного российского ученого
Мошенники похитили 17 млн рублей у доктора физико-математических наук Владимира Леонтьева. Об этом 9 августа сообщил источник «Известий».
В период с 28 апреля по 8 июля Леонтьев разговаривал якобы с сотрудником Банка России. Тот убедил ученого, что с его счета пытаются украсть деньги и необходимо их обналичить для сохранения.
«На протяжении этого времени Леонтьев обращался в различные отделения Сбербанка, где снимал деньги со счета. У метро «Сходненская» в Москве он встречался с некой Юлией и шел с ней в отделение банка. Там девушка вносила деньги в банкомат», — рассказал источник.
Также Леонтьев посещал отделение Альфа-банка 21 июня, а 9 июня передал около 8 млн рублей некоему «человеку с Лубянки» рядом со своим подъездом.
Мужчина обратился в полицию только 8 августа. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Леонтьев является специалистом в области дискретного анализа и теории информации, имеет звание профессора, работал в МФТИ, МГУ, МГТУ.
Ранее, 20 июня, мошенник украл деньги актера Дмитрия Полесюка, который пытался купить квартиру. Он должен был привезти наличные средства в отделение банка 15 июня и передать их, но аферист вышел из переговорной под предлогом пересчета средств и исчез.