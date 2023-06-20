Реклама
Прямой эфир
Общество
В Херсонской области назвали ересью позицию США по Каховской ГЭС
Происшествия
Около 100 человек задержали на нелегальной плантации огурцов в Подольске
Мир
На борту пропавшего в Атлантике батискафа оказался один из самых богатых людей Пакистана
Общество
Суд оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей
Армия
В ЛНР сообщили о значительных потерях ВСУ за неделю
Мир
В МИД РФ выразили надежду на прогресс в отношениях Сирии и Турции
Общество
Суд приговорил к 6 годам колонии-поселения пилота сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Мир
Ульянов заявил о нарушении ВСУ режима тишины во время визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Общество
Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 1,5 млн рублей за неудаление данных
Происшествия
ВСУ обстреляли населенные пункты в зоне подтопления в Херсонской области
Общество
В СВР сообщили о «чистках» в загранучреждениях Украины
Общество
В Минцифры заявили о возвращении IТ-специалистов в Россию
Общество
Имущество на 74 млн рублей экс-главы района в Якутии передадут государству

Актер из сериала «Маргоша» лишился денег при покупке квартиры

0
Фото: kino-teatr.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве мошенник украл деньги актера Дмитрия Полесюка, который пытался купить квартиру. Об этом рассказал во вторник, 20 июня, источник «Известий», знакомый с ситуацией.

«Друзья дали Полесюку номер телефона сотрудника банка по имени Олег, который якобы может помочь ему с покупкой квартиры по цене ниже рынка. Актер позвонил мужчине и встретился с ним в переговорной в отделении банка на Череповецкой улице», — сообщил источник.

Он уточнил, что по соглашению актер должен был привезти наличные средства в отделение банка 15 июня и передать их Олегу. Но после передачи денег аферист вышел из переговорной под предлогом пересчета средств и исчез.

Полесюк написал заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По подозрению в совершении преступления задержан 64-летний мужчина. При обыске у него не нашли похищенные средства.

На старые траблы: какие схемы обмана использовали мошенники в 2023 году
​​​​​​​Злоумышленники сделали ставку на чат-боты и фишинговые сайты

Ранее, 13 июня, стало известно, что пенсионерка из Красноярска отдала мошенникам 14,3 млн рублей. Она взяла кредит и продала квартиру, чтобы перевести средства телефонным аферистам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023