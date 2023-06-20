Актер из сериала «Маргоша» лишился денег при покупке квартиры

В Москве мошенник украл деньги актера Дмитрия Полесюка, который пытался купить квартиру. Об этом рассказал во вторник, 20 июня, источник «Известий», знакомый с ситуацией.

«Друзья дали Полесюку номер телефона сотрудника банка по имени Олег, который якобы может помочь ему с покупкой квартиры по цене ниже рынка. Актер позвонил мужчине и встретился с ним в переговорной в отделении банка на Череповецкой улице», — сообщил источник.

Он уточнил, что по соглашению актер должен был привезти наличные средства в отделение банка 15 июня и передать их Олегу. Но после передачи денег аферист вышел из переговорной под предлогом пересчета средств и исчез.

Полесюк написал заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По подозрению в совершении преступления задержан 64-летний мужчина. При обыске у него не нашли похищенные средства.

Ранее, 13 июня, стало известно, что пенсионерка из Красноярска отдала мошенникам 14,3 млн рублей. Она взяла кредит и продала квартиру, чтобы перевести средства телефонным аферистам.