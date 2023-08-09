Актриса Татьяна Титова назвала Веру Васильеву удивительным человеком

Народная артистка СССР Вера Васильева была удивительным человеком — тактичным, талантливым, скромным и отзывчивым. Она всегда была оптимисткой и верила в лучшее, рассказала «Известиям» 9 августа актриса Театра сатиры Татьяна Титова.

«Это удивительный человек, тактичный, талантливый, скромный, отзывчивый. Я не знаю, есть ли кто-то на этой планете, кто может сказать хоть какое-то плохое слово о Вере Васильевой. Ее все любили. Она для меня была, есть и остается навсегда очень светлым человеком. Я ее любила, люблю и буду любить», — сказала Титова.

По ее словам, Васильева всегда всем приходила на помощь в театре.

«У меня было очень много связано с Верой Кузьминичной. Она была человеком необыкновенно скромным. Не было никакой звездности, никогда. Она всегда говорила: «Я из простой семьи», — подчеркнула Титова.

Она отметила, что в последние годы врачи не рекомендовали Васильевой менять климат и летать на самолетах, поэтому она отдыхала в Подмосковье на даче.

По ее словам, в последний раз Вера Васильева выходила на сцену 9 мая, в вечере, посвященном Дню Победы и 100-летию со дня рождения Анатолия Папанова, где читала стихи. До последнего она была на сцене.

«Вера Кузьминична была всегда оптимистом и верила, что все будет хорошо. Она так любила театр, любила работу. Когда театр уходил в отпуск, она всегда говорила: «Я ненавижу эти отпуска. Я будто умираю на эти месяцы». Она все время боялась отпуска. Так и получилось… Умерла в отпуск», — поделилась Титова.

Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни 8 августа.



Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Она дебютировала в кино в 1945 году в эпизодической роли. А свою первую большую роль она сыграла через два года — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» И. Пырьева. За эту роль артистка была награждена Сталинской премией, но большее значение имело то, что она по этой роли запомнилась людям.



Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин. 27 марта 1948 года она стала актрисой Московского академического театра сатиры. За свою жизнь Васильева сыграла свыше 60 ролей. В театре одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в спектакле В. Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968).