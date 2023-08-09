Бугуруслану выделят еще 35 млн рублей на благоустройство площади

Город Бугуруслан в Оренбургской области получит дополнительно 35 млн рублей на благоустройство площади на Коммунистической улице. Деньги поступят из регионального бюджета. Соответствующее решение принял губернатор Денис Паслер.

Урал56.Ру поясняет, что в 2022 году проект выиграл на всероссийском конкурсе благоустройства и получил грант на реализацию.

По словам губернатора, которые приводит РИА «Оренбуржье», после обновления площади пешеходные маршруты свяжут ее с другим городским ключевым объектом — набережной реки Большой Кинель.

Обновлять территорию начали еще в мае. Сейчас там продолжается демонтаж, завершается планировка территории. Готовность — 30%. Городские власти заключили контракты на поставку элементов освещения, малых архитектурных форм, тротуарной плитки. Планируется завершить благоустройство до ноября.

Ранее, 13 июня, сообщалось о том, что в Гае в Оренбургской области в этом году благоустроят сквер на улице Коммунистической. На эти цели направят около 16,5 млн рублей. На территории установят системы видеонаблюдения и освещения, выполнят озеленительные работы.