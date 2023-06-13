Около 16,5 млн рублей направят на благоустройство сквера в Гае

В Гае (Оренбургская область) в 2023 году на благоустройство сквера по улице Коммунистической направят около 16,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Урал56.Ру» со ссылкой на документацию на портале госзакупок.

Речь идет об участке от улицы Ленина до школы № 3. На территории установят системы видеонаблюдения и освещения, выполнят озеленительные работы.

Кроме того, как уточняет информагентство, подрядчик должен демонтировать прежнее дорожное покрытие и убрать старые деревья. В сквере появится новый асфальт с бордюрами, будет уложена плитка.

Завершить благоустройство пространства планируется до 15 января 2024 года. Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 16,353 млн рублей.