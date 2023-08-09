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В МЧС рассказали об очистке от боеприпасов времен ВОВ севастопольской бухты Гильзовая

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Фото: МЧС РФ
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Сотрудники МЧС России обезвредили более 2 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в бухте Гильзовая в Севастополе. Боеприпасы были вывезены на полигон и обезврежены, сообщили 9 августа в ведомстве.

«Работы в акватории ведутся с начала лета. За это время спасатели подняли со дна бухты и уничтожили почти 2,4 тыс. взрывоопасных предметов. Только в первые дни августа из воды извлечено свыше 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Это артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства», — рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

В МЧС пояснили, что найденный арсенал специалисты подняли с глубины при помощи заполненных воздухом понтонов и отбуксировали в соседнюю, менее обрывистую Голубую бухту. Ее рельеф позволяет технике свободно подойти к береговой черте. Отсюда боеприпасы транспортировали в спецавтомобиле на полигон для дальнейшего уничтожения посредством контролируемого подрыва.

«Были проведены работы по подъему и передаче взрывоопасных предметов в рамках проводимых работ по мониторингу и предупреждению подводных и потенциально опасных объектов в бухте Гильзовая. Всего за сегодня поднято на поверхность для дальнейшего уничтожения 805 единиц различных боеприпасов Великой Отечественной войны. С мая было обследовано более 2 га акватории. Работы продлятся до 31 октября», — сообщил начальник специализированного отряда главного управления МЧС России по городу Севастополю Николай Тисельский.

В этом году в бухте Гильзовая севастопольские водолазы МЧС РФ совершили более 250 погружений, проведя под водой в общей сложности свыше 360 часов.

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В ноябре 2022 года сообщалось, что больше 4 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны подняли со дна бухты Гильзовой в Севастополе за год. На дне моря были обнаружены различные взрывоопасные предметы: минометные мины, гранаты, артиллерийские снаряды и инженерные боеприпасы. В годы войны в бухте и на берегу велись ожесточенные бои. Разминирование акватории началось в 2021 году.

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