Ученые рассказали о разработке импланта для восстановления печени после цирроза

Ученые РХТУ имени Д.И. Менделеева создают новый метод восстановления печени, поврежденной вследствие цирроза. Он предполагает удаление в ходе операции нездорового участка ткани и установку на его место специального каркаса, который стимулирует регенерацию собственных клеток организма, узнали «Известия».

Основой импланта, который впоследствии должен обрасти живой тканью, выступает особый пористый материал — аэрогель. Его производят из биополимеров. При этом каждый каркас напечатают на 3D-принтере специально для конкретного пациента. Затем конструкцию наполнят антибиотиками, подавляющими воспалительные процессы, и стволовыми клетками пациента, чтобы ускорить процесс выздоровления. Проект получил поддержку Российского научного фонда.

«Мы работаем над технологией создания тканеинженерных конструкций из биосовместимого материала в виде конкретного участка печени с индивидуальной геометрией. Сейчас мы экспериментируем с материалами, которые могут для этого использоваться. Это, например, различные биополимеры, которые не препятствуют прорастанию собственной ткани пациента. Возможно даже использование межклеточных матриксов самого больного», — рассказал доцент кафедры химического и фармацевтического инжиниринга РХТУ имени Д.И. Менделеева Павел Цыганков.

Специалисты уже проверили свойства своего материала на животных. Для этого вещество ввели под кожу лабораторным крысам. Испытания показали, что он не токсичен, не вызывает отторжений и полностью безопасен. По словам разработчиков, чтобы довести метод до применения в медицинской практике, уйдет несколько лет. Для этого создателям предстоит пройти полный цикл доклинических и клинических исследований. На первом этапе испытания будут проводится на клеточных каркасах размером до 2 куб. см.

Ученые уже собрали собственный оригинальный принтер, на котором можно распечатывать импланты для печени. Они также придумали технологию стерилизации аэрогеля, которая из-за свойств материала представляла сложную проблему.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 9 августа, в 10:00

Клеточное время: российские ученые изобрели «протез» для печени