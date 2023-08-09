Актриса Дарья Екамасова прокомментировала ребрендинг фестиваля «Окно в Европу»

Один из старейших национальных кинофестивалей «Окно в Европу» в 2023 году сменил название — теперь он просто «Выборг», по названию города, в котором он проводится с 1993 года. В беседе с «Известиями» актриса Дарья Екамасова, член жюри фестиваля в этом году, прокомментировала перемену.

«Мне нравилось название «Окно в Европу», но в народе всё равно говорили: «Ты едешь в Выборг?» Так что, по сути, неформально фестиваль всегда так и назывался. Просто раньше было «едешь в Выборг», а теперь — «едешь на «Выборг», — сказала она.

При этом никаких реформ в концепции фестиваля Екамасова не заметила.

«Большой разницы я не вижу. Разве что в том, что фестиваль из-за ухода Армена Николаевича Медведева (многие годы был президентом фестиваля. — Ред.) несколько разгерметизировался. Ощущаются грусть, ощущается безмерная любовь, все вспоминают его, цитируют его афоризмы. В прошлом году у меня тоже была возможность пообщаться с ним немного. Думаю, без него фестиваль неминуемо изменится в какую-то сторону», — добавила актриса.

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