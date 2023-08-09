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В России упал спрос на дорогие смартфоны из-за опасений взлома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На рынке гаджетов изменилась тенденция — снизился спрос на дорогие смартфоны ведущих мировых брендов и вырос интерес людей к бюджетным китайским моделям. Об этом «Известиям» рассказали несколько участников рынка.

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Так, в первом полугодии 2023-го в РФ было продано около 5 млн смартфонов бюджетных моделей стоимостью до 8,5 тыс. рублей, что в штуках вдвое больше, чем за аналогичный период 2022-го, рассказали в МТС. Сейчас это 40% от продаж всех таких устройств в стране. Реализация гаджетов дороже 18 тыс. рублей с января по июнь сократились более чем на 22% из-за снижения интереса покупателей к брендам Apple и Samsung, говорят в компании.

«Недавно ФСБ сообщила о заражении смартфонов Apple специальным вредоносным софтом, позволяющим в том числе следить за россиянами. «Яблочную» компанию фактически обвинили в сотрудничестве со спецслужбами недружественных государств», — рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

После этого ряд ведомств и предприятий, в том числе Минцифры, Минпромторг и «Ростех», запретили сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях, добавил он.

Несколько лет назад госслужащим рекомендовали использовать аппараты крупных международных брендов, в частности, Samsung, отмечает руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров. Но теперь ситуация изменилась — утечки данных, возможность вендоров из недружественных стран настраивать аппараты таким образом, что они будут передавать заинтересованным лицам множество данных о пользователях заставляет отказываться от них, отметил эксперт. Конечно, это недоверие передается и рынку в целом, добавил он.

В Роскомнадзоре «Известиям» сказали, что выявляемые атаки для получения информации, обрабатываемой на устройствах с iOS и Android, значительно снижают уровень доверия к устройствам Apple и к другим смартфонам из недружественных стран. Там добавили, что при использовании гаджетов с этими операционными системами, граждане должны учитывать, что владельцы экосистем — американские компании, не скрывающие свои связи с спецслужбами США.

«Они собирают, хранят и обрабатывают персональные данные, телеметрию устройств (включая местоположение, IP-адреса, контакты, историю звонков и сообщений). Кроме того, владельцы операционных систем имеют технические возможности дистанционно ограничить или нарушить работу устройств», — отметили в Роскомнадзоре.

В ведомстве считают, что в первую очередь необходимо обеспечить безопасность мобильных устройств для органов исполнительной власти, госкорпораций и компаний, значимых субъектов КИИ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Модельный подряд: в России снижаются продажи дорогих смартфонов

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