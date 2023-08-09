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Эксперт рассказал о растрате украинскими формированиями своих резервов

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Фото: Соцсети
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У вооруженных формирований Украины (ВФУ) нет успехов на передовой, но они снова бросают людей под огонь, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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«У противника, по некоторым данным, осталось 30 с небольшим тысяч резервов, это не очень много. Сейчас ВФУ задействуют в боях второй из трех корпусов, которые они формировали для контрнаступления», — объяснил эксперт.

По его словам, украинские боевики наступают на Клещеевку, расположенную рядом с Артемовском, но наши военные закрепились на высотах, поэтому надежно держат фланги вокруг города.

«Оставшиеся резервы было бы разумнее придержать. Но для противника какой-то ритуальный характер носит штурм Артемовска», — подчеркнул Дандыкин.

Он также напомнил, что ранее вооруженные формирования Украины положили очень много людей, когда наши освобождали его. Сейчас они пытаются его вернуть.

«Купянское направление имеет большое значение, хотя ему сейчас уделяется меньше внимания. Мы сейчас идем к Изюму, а дальше, нас ждет Славянск, будет перерезана дорога из ДНР на Харьков. И вот сюда им надо перебрасывать резервы. А где их взять? Тем более ВФУ по-прежнему пытаются наступать и на запорожском направлении», — резюмировал он.

За сутки потери противника в зоне проведения спецоперации составили не менее 685 бойцов ВФУ и 56 единиц техники, включая самоходную артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу «FH-70» производства Великобритании, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Российские средства ПВО сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 17 украинских БПЛА.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Заштурмило: российская армия продолжает истощать резервы ВФУ

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