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Украинские СМИ солгали о взятии поселка в Херсонской области

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Фото: Соцсети
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Украинские СМИ во вторник, 8 августа, объявили о взятии Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта, который на самом деле находится под контролем ВС РФ. Репортаж с места событий провела военный корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

ВСУ попытались высадиться неподалеку от поселка Казачьи Лагери, который находится между Херсоном и Новой Каховкой. Однако их действия не принесли результатов.

«Украинские СМИ сообщают, что поселок Казачьи Лагери в Херсонской области находится под контролем ВСУ. Как видите, мы находимся на въезде в поселок, сейчас проследуем дальше. Никаких украинских боевиков тут нет. Поселок находится под контролем ВС РФ», — рассказала Графчикова, указав на стелу при въезде в населенный пункт.

Военкор в сопровождении бойцов группировки «Днепр» проследовала дальше, чтобы убедиться в отсутствии украинских войск на всей территории.

«Вот въезд уже непосредственно в населенный пункт», — сообщила она на фоне указателя с названием поселка. На фоне — взрывы и выстрелы артиллерии, однако позиции заняты российскими войсками.

Вдали горит лес. Пожары вызваны ударами украинских артиллеристов, однако приблизиться к поселку ВСУ не могут.

«Быстро отстрелялись и убежали. Очень много кочующих минометов», — так ответил российский военнослужащий с позывным Томас на вопрос Графчиковой о тактике противника.

Казачьи Лагери оказались целью ВСУ неслучайно: здесь можно с легкостью организовать переброс техники через Днепр. Однако осуществить свои планы противнику не удалось.

«Попытка проникновения была пресечена огнем артиллерии стрелкового вооружения», — рассказал военнослужащий группировки «Днепр» с позывным Бурят об итогах попытки проникновения украинских боевиков на лодках.

Еще один важный для транспортировки вооружения участок, который пытаются захватить ВСУ, — Антоновский мост. Однако и на этой территории российская группировка «Днепр» держит ситуацию под контролем. Так, Су-34 нанес удар по позициям украинских боевиков, в очередной раз лишив противника возможности обосноваться на левом берегу Днепра.

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Ранее, 13 июля, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев побывал на месте разрушенной ВСУ Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). По словам бойцов ВС РФ, укрепления российской стороны не позволяют противнику продвинуться дальше. ВСУ иногда начинают обстрелы, однако военнослужащие РФ мгновенно наносят ответное огневое поражение.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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