В России изменится система проверки качества оказания медицинских услуг по ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) разрабатывает новую систему надзора за качеством помощи в рамках обязательного медицинского страхования, выяснили «Известия». Он будет проходить на основе риск-ориентированного подхода.



Сейчас страховые медицинские организации (СМО) ежемесячно проверяют, как оказывалась помощь, проводя экспертизы выборочно, например, 6% случаев в больницах и 6% случаев в дневных стационарах. Но Счетная палата рекомендовала Минздраву установить критерии проверок, исходя из частоты выявленных фактов нарушений прав пациентов — то есть проверяя чаще те медучреждения, где они выявлялись.



Также ведомство предложило проверять медицинские организации «по принципу установления нозологических и экономических рисковых зон». Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Счетной палаты. Нынешний механизм проверки, отметили там, выявляет в основном дефекты в документации, поэтому не способствует профилактике нарушений при оказании медпомощи.



В распоряжении «Известий» есть ответ Минздрава на рекомендации Счетной палаты, где сообщается, что подобный подход обсуждала рабочая группа ФФОМС, которая уже «сформировала позицию» и предложила критерии для проверки — по медицинским и экономическим видам контроля.



Всего выделяется 13 медицинских направлений, в том числе онкозаболевания, болезни, влияющие на репродуктивную систему, услуги по искусственному оплодотворению и лечение гепатита С.



Среди экономических приоритетов предлагается проводить экспертизу, например, необоснованных случаев госпитализации.



Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов напомнил «Известиям», что в 2021 году ФФОМС ввел несколько элементов риск-ориентированного подхода: стали проверяться случаи острых сосудистых заболеваний, некоторые онкозаболевания, диспансерное наблюдение.



Он отметил, что страховая отрасль уже несколько лет выступает за такую практику, поэтому приветствовал планы по ее расширению. Новый механизм позволит производить «качественные изменения» в системе здравоохранения, полагает он.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Проверка на точность: в РФ изменят систему надзора за качеством медпомощи по ОМС