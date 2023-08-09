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В ЦБ назвали сроки для снижения цели по инфляции до 3%

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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Как заявил в интервью «Известиям» зампред Центробанка Алексей Заботкин, по итогам исследований, которые проводились в Банке России с лета 2021 года по весну 2023-го, есть предмет для обсуждения аргументов за и против снижения цели по инфляции с ее текущего уровня вблизи 4%.

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«Но, на наш взгляд, этот процесс, если такое решение будет принято, должен быть очень постепенным, и очень заблаговременно нужно начать готовить к этому граждан и бизнес», — сказал он.

Зампред ЦБ уточнил, что с момента объявления намерения о переходе к более низкой цели до момента, когда инфляция стабилизируется на уровне новой цели, должно пройти несколько лет.

«Это соответствует практике немногочисленных центробанков, например Бразилии, которые это сделали. Переход к более низкой цели по инфляции будет проще, когда стабилизирована текущая динамика цен», — пояснил Алексей Заботкин.

Он также заявил, что Банк России не рассматривает возможность повышения цели по инфляции, поскольку это будет восприниматься и гражданами, и бизнесом как угроза ценовой стабильности.

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