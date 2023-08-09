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В ЦБ не увидели факторов для сохранения в сентябре ключевой ставки в 8,5%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более чем одно июльское повышение ключевой ставки, для того чтобы вернуть и стабилизировать инфляцию на уровне цели в 4%. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред Центробанка Алексей Заботкин.

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На заседании в конце июля совет директоров ЦБ принял решение о повышении ставки с 7,5% до 8,5%. При этом практически нет шансов, что на следующем заседании 15 сентября сохранится текущий уровень, следует из слов зампреда Центробанка.

«Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года — 8,5% — допускает возможность неизменности ставки. Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», — отметил Алексей Заботкин.

По его словам, чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Вероятно, потребуется более чем одно лишь июльское повышение ставки»

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