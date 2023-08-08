Шесть человек пострадали в ДТП со скорой и маршруткой в Екатеринбурге

Шесть человек госпитализировали в результате массовой аварии в Екатеринбурге, в ходе которой столкнулись каршеринг, машина скорой помощи и маршрутка. Об этом во вторник, 8 августка, сообщает служба ГИБДД Свердловской области в Telegram.

ДТП с участием трех транспортных средств произошло на перекрестке улицы Расточная-Монтажников

Пострадавших экстренно доставили в 23-ю центральную горбольницу Екатеринбурга.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. После аварии движение на перекрестке было ограничено, во избежание заторов поток автомобилей регулировали автоинспекторы.

Ранее в этот день в Уфе произошла автомобильная авария, в результате которой пострадало пять человек, двое из которых несовершеннолетние. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.